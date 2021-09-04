Rus senatörden çarpıcı iddia: ABD'de yeni bir ekonomik kriz patlak verecek

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD'de 2008-2009 yıllarındakine benzer yeni bir ekonomik krizin patlak vereceğini belirtti.

Puşkov, "Aslında, ABD'nin kendisi bugün büyük bir finansal balonu temsil ediyor. Ve bilindiği üzere balonlar kaçınılmaz olarak patlar" ifadelerini kullandı.

Puşkov, ABD ekonomisinin pandemiden sonra menkul kıymetlerin satışı ve borçlanma sayesinde toparlandığını, bunun da finansal aşırı ısınmaya yol açtığına vurgu yaparak, "ABD'nin hegemonik bir güç olarak gerileyişi, sadece Afganistan'daki düşüşle değil, aynı zamanda jeopolitik alandaki düşüşle de sınırlı kalmayacak" öngörüsünde bulundu.

Puşkov ayrıca , Rusya'nın son birkaç yılda ABD devlet tahvillerinden ihtiyatlı bir şekilde çekildiğini de hatırlattı.

Rusya, 2018'de Amerikan kamu borcuna olan yatırımlarını nisan ayında 96 milyardan 48.7 milyar dolara, mayısta da 14.9 milyar dolara düşürmüştü. Mart 2020'de ise yatırım hacmini şubat ayına oranla üç kat azaltarak 12.58 milyardan 3.85 milyar dolara çekmişti.