Rus Senatör Puşkov, Telegram paylaşımında, Almanya Şansölye Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in Çin’e Rusya’yla ticareti kesme çağrısını değerlendirdi.

Almanya’nın ‘yeşil’ Şansölye Yardımcısı Habeck, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yeteneksiz partisini başarısızlığa uğratmanın yanı sıra, Çin’i Rusya’ya ihracatı durdurmaya çağırarak saçmalamaya devam ediyor. Meğer geçenlerde Rusya ve Çin arasında ticaretteki artış rakamlarına bakarak dehşete düşmüş. Onun için sürpriz olmuş.

Alman bakanın Pekin’e çağrısının boşuna olduğunu ve Çin-Rusya ticaretine kimsenin engel olmayacağını ifade eden Puşkov, “Uyguladıkları politikalarla Alman ekonomisinin sonunu çoktan getirdiler ve Almanya’yı “Avrupa’nın hasta adamı” haline getirdiler... Bu tartışılmaz” diye ekledi.

Alman Welt gazetesi, Habeck’in Pekin ziyareti kapsamında Çin Başbakanı Li Çiang ile görüşmeyi planladığını, ama görüşmenin bilinmeyen nedenlerden iptal edildiğini bildirmişti.

Batılı ülkelerin Çin ile ilişkileri, Ukrayna krizine rağmen Pekin ve Moskova arasında işbirliğinin sürmesi ve Tayvan gerilimi nedeniyle son dönemde kötüleşti.

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