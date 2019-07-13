Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti Çanakkale Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu'na bağlı 868 borda numaralı ’BSF Pytlivy’ isimli savaş gemisi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi’nden saat 15.30’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu'na bağlı 868 borda numaralı ’BSF Pytlivy’ isimli savaş gemisi, saat 16.45’te, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndü, ardından da Çanakkale önlerine ulaştı.



Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus gemisi,Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

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