Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus donanmasına ait bir savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Ege Denizi yönünden boğaza giren PM-56 borda numaralı gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı. Gemi, Marmara Denizi yönüne seyrini sürdürdü.

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