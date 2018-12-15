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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rusya'ya ait mayın tarama gemisi ile askeri römorkör, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş gerçekleştirdi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:33
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rusya Donanmasına ait mayın tarama gemisi ile askeri römorkör, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Alınan bilgiye göre, saat 09.00'da Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yapan "RFS 911" borda numaralı mayın tarama gemisi Ivan Golubets ve askeri römorkör "MB-31", saat 11.30'da Çanakkale önlerine ulaştı.

Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği ve Ege Denizi yönüne ilerleyen gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 12:33
  1. Rusya Donanması
  2. Çanakkale Boğazı
  3. Marmara Denizi

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