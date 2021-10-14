  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsmail Hakkı Karadayı başı yarı kapalı biriyle röportaj yapar mıydı?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun korosuna o da katıldı! Ümit Özdağ’dan kendisine suikast iddiası… Devleti suçladı

Akşener’in doğal gaz cehaleti! 'Elma ile armudu birbirine karıştırıyor'

Facebook savaş suçu işliyor! Filistin katliamını örtbas ettiler

Putin'den canlı yayında şok hareket! Spiker buz kesti

CHP’li İBB bağlı şirketler zarar ederken İmamoğlu, o gruba zam yaptı

Çocuk tecavüzcülerini mahkemede Diyanet Başkanı mı, avukatlar mı savunuyor?

Kuyumcular o rakamları telaffuz etmeye başladı! Gram altında bomba tahmin

CHP'nin TÜGVA işgalinin detayları ortaya çıktı: İmamoğlu'na makam odası hazırlamışlar

Rusya gerilimi tırmandırdı! Türkiye karşıydı… MiG-29’ları harekete geçti
Gündem Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Gündem

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait, savaş gemisi 'Ingushetia', Çanakkale Boğaz'ını geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 17:31:00 -
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Saat 12.30 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giren Rus donanmasına ait 630 borda numaralı, 74 metre uzunluğundaki füze korveti 'Ingushetia', saat 14.30'da Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Sahil Güvenlik eşlik etti

Boğaz geçişi sırasında gemiye, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere basınında yer aldı! İşte sosyete kasabı Nusret'in yeni foyası
Dünya

İngiltere basınında yer aldı! İşte sosyete kasabı Nusret'in yeni foyası

Nusret‘in Londra’da açtığı restoran yüksek fiyatlarıyla ülke gündemindeyken bir fiyasko da 'yorum engelleme' tartışmalarıyla patlak verdi. N..
Soros’un kalemşörleri şer cephesiyle kol kola
Gündem

Soros’un kalemşörleri şer cephesiyle kol kola

Batı’nın etki ajanları CHP üzerinden Türkiye’nin iç işlerine müdahale etmeye devam ediyor. Spekülatör George Soros’un fonladığı RSF örgütünü..
LGBTİ’den şimdi de ‘süper’ sapkınlık
Gündem

LGBTİ’den şimdi de ‘süper’ sapkınlık

Sapıklığı ve LGBTİ’yi öven dizilerin giderek artmasının ardından sonunda Süpermen’i de gay yaptılar. Süperman adlı çizgi romanın yapımcı şir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay