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Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti, Akdeniz'e ilerliyor

Rusya'ya ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik ederken geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu gözlendi.

10 Eylül 2019 Salı 21:13
Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti, Akdeniz'e ilerliyor

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait olan 151 Borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.

Savaş gemisi yaklaşık 1 saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaştı. Geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu gözlenirken geminin arka bölümünden silahlı Rus askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

Savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 21:13
  1. İstanbul
  2. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  3. Rus Donanması
  4. savaş gemisi

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