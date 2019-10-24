Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!

Terör örgütü PYD'nin Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çekilmesi için Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde 150 saatlik mühlet işliyor. 24 saatin geride bırakıldığı o anlaşma kapsamında Rus askeri polisi Suriye'nin kuzeyinde devriyeye başladı.

Peçleri söktüler

Örgütün en yoğun yığınağı yaptığı Ayn-el Arab'da devriye faaliyeti gerçekeştiren Rus güvenlik güçleri, peçleri sökülmüş PYD'li teröristlerle görüntülendi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, teröristlerin arasında, örgütün sözde Ayn-el Arab komutanı İsmet Şeyk Hasan'ın da sivil kıyafetle yer aldığı görüldü.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani ile video konferans aracılığıyla görüşerek Soçi’de Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatla ilgili bilgi verdi.

Terör örgütü ile Rusya arasında Ayn-el Arab'da yaşanan temasla ilgili, Rus yetkililerin bölgede denetimi almandan önce örgütten brifing aldığı öne sürüldü. Moskova'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.