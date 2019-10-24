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Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!

Rus polisiyle birlikte Ayn el-Arab'da devriye atan PYD'li teröristlerin üniformalarındaki değişiklik dikkat çekti.

24 Ekim 2019 Perşembe 15:03
Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!

Terör örgütü PYD'nin Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çekilmesi için Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde 150 saatlik mühlet işliyor. 24 saatin geride bırakıldığı o anlaşma kapsamında Rus askeri polisi Suriye'nin kuzeyinde devriyeye başladı.

Peçleri söktüler

Örgütün en yoğun yığınağı yaptığı Ayn-el Arab'da devriye faaliyeti gerçekeştiren Rus güvenlik güçleri, peçleri sökülmüş PYD'li teröristlerle görüntülendi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, teröristlerin arasında, örgütün sözde Ayn-el Arab komutanı İsmet Şeyk Hasan'ın da sivil kıyafetle yer aldığı görüldü.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani ile video konferans aracılığıyla görüşerek Soçi’de Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatla ilgili bilgi verdi.

Terör örgütü ile Rusya arasında Ayn-el Arab'da yaşanan temasla ilgili, Rus yetkililerin bölgede denetimi almandan önce örgütten brifing aldığı öne sürüldü. Moskova'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:03
  1. PYD
  2. Soçi
  3. Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu
  4. Mazlum Kobani

YORUM YAZ

  • TARİHLİ YORUMTARİHLİ YORUM11 sa önce
    İnşallah büyüklerimiz Türk-Ris tarihini okumuşlardır... Bizimle yaptıkları hiç bir anlaşmaya uymamışlardır. Yenildikleri Prut Savaşı dahil... Kırım'da teslim alamadıkları şehre, teslim olursanız canınıza dokunulmayacak dedikleri halde, herkesi kılıçtan geçirmişlerdir. İngiliz ne kadar kalleşse Ruslar da o kadar kalleştir. Şimdi PKK'nın koruyuculuğuna soyunacaklar. Göreceksiniz...
  • abdülkadirabdülkadir16 sa önce
    Rusya ile anlaşma tarihi bir hata idi. Tarih boyu Rusya ne zaman bir antlaşmaya uymuş?
  • Erdoğanoğlu/BATMANErdoğanoğlu/BATMAN17 sa önce
    İtten Post,Rus'tan Dost Olmaz. NOKTA...
  • hercaihercai17 sa önce
    Rusya anlasmaya uymuyor demekki.
  • turkturk17 sa önce
    ABD RUSYA ANLASMALI BU ISI YAPIYOR.. TURKIYE RUSYA ILE ORTAK IS TUTMASI IYI DEGIL.. PKK ORADA KALMAYA DEVAM EDECEK.. 
  • Ali kaptanAli kaptan17 sa önce
    Türkiye kendi işini kendi görmezse bunlar ileride başka türlü karşısına çıkar. Rusya yalan konuşuyor.

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