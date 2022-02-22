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Ekonomi Rus piyasalarında kayıplar Donbas gerginliğiyle derinleşiyor
Ekonomi

Rus piyasalarında kayıplar Donbas gerginliğiyle derinleşiyor

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasıyla Rus para birimi ruble ve borsalardaki değer kayıpları artıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 10:59:00 -
Rus piyasalarında kayıplar Donbas gerginliğiyle derinleşiyor

Rusya ile Ukrayna arasında gerginliğin tırmanmasıyla dolar/ruble paritesi güne yüzde 1 artışla başlayarak 80 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 1 yükselişle 91,1’e çıktı.

Moskova Borsası (MICEX), yüzde 6,6 değer kaybederek 2.853 puana, RTS endeksi de yüzde 10 azalarak 1.087 puana kadar geriledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış ve ABD ile Avrupa Birliği gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacaklarını duyurmuştu.

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