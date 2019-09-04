Rus pilotların cesetleri bulundu
Dün Rusya'da planlı eğitim uçuşu sırasında düşen SU-25 savaş uçağının pilotlarının cesetlerinin bulunduğu bildirildi.04 Eylül 2019 Çarşamba 13:40
Rusya’nın Stavropol şehrinde düşen SU-25 savaş uçağının pilotlarının cesetleri bulundu.
Uçaklar 1986 üretimi
Rusya’nın Kuzey Kafkasya sınırlarında bulunan Stavropol şehrinde dün uçağın düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Ekipler, bir gün sonra uçak ile birlikte düşen 2 pilotun cesetlerinin bulunduğunu açıkladı. Rusya’nın Ulan Ude şehrinde 1986 yılında üretilen uçağın planlı eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Budyonnovsk Askeri Havaalanı'ndan kalkış yapan SU-25 savaş uçağının düştüğünü açıklamıştı.
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