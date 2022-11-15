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Dünya Rus petrolünün o ülkeye giden sevkiyatı durdu
Dünya

Rus petrolünün o ülkeye giden sevkiyatı durdu

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna’nın, ülke üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 22:25:00 -
Rus petrolünün o ülkeye giden sevkiyatı durdu

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna’nın, ülke üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.

Transneft’ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların durduğu belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna tarafının, hatta voltaj düşmesinden ötürü söz konusu sevkiyatları durdurduğuna yönelik Transneft’i bilgilendirdiği kaydedildi.

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