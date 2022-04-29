Rus petrolüne yaptırım beklentisi fiyatları yükseltiyor! İşte güncel veriler...



Avrupa'nın Rus petrolüne yaptırım yönünde adım atacağı beklentisi fiyatları yükseltirken ayın son işlem gününde brent petrolün varil fiyatı 108 doların üzerine çıktı.

Almanya'nın da ikna edilmesi ile birlikte Avrupa'nın Rus ham petrolü ve petrol ürünlerine yaptırım uygulayacağı endişeleri ICE ve NYMEX'de fiyatları yukarı çekiyor.

Çin'de COVID-19 ile mücadele tedbirlerinin devam etmesinin talep konusunda yarattığı endişelere rağmen ICE'de bu sabah Brent petrolü düne göre 92 cent artışla 108,51 dolarseviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 56 cent artışla 105,92 dolar seviyesinde.

ICE'de Brent petrolüt için ilk direnç 110,75 dolar olarak görünüyor. Aşağı hareketlerde 106,20-104,20 dolar/varil aralığı görülebilir.