Rus Patriğin Ayasofya rahatsızlığı

Münübe Yılmaz

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kırill, "Hristiyan kültürünün en büyük anıtlarından biri" olaraktanımladığı Ayasofya'nın müze statüsünün gözden geçirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 6. yüzyılda Hz. İsa onuruna inşa edilen Ayasofya'nın tüm Ortodoks alemi için önemine işaret eden Krill, "Burası Rus Kilisesi için de özel değere sahip. Ayasofya'nın eşiğinden giren büyük Vladimir knyazlığının elçileri, yapının ihtişamı karşısında büyülendi. Onların hikayelerini duyan Aziz Vladimir, vaftiz oldu ve Rusları vaftiz etti, ardından Rusya yeni bir manevi ve tarihsel boyuta yani Hıristiyan uygarlığına adım attı" ifadesinde bulundu. Ayasofya'nın her Rus Ortodoks için büyük bir Hristiyan mabedi olduğunu belirten Krill, Ayasofya'nın kültürlerinde ve tarihlerinde önemli bir yeri olduğunu söyleyerek, Kiev, Novgorod, Polotsk gibi Eski Rusya'nın manevi oluşumunun tüm merkezlerinin Ayasofya'dan ilham alınarak inşa edildiğini kaydetti. Krill, "Ayasofya'ya yönelik tehdit, tüm Hristiyan uygarlığına, yani bizim maneviyatımıza ve tarihimize yönelik bir tehdittir" diyerek Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesini de Ayasofya'nın mevcut satüsünün korunmasına bağladı. Krill "Bugün Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler dinamik şekilde gelişiyor. Rusya'nın büyük bölümü Ortodoks nüfustan oluşan bir ülke olduğu dikkate alınmalı. Zira Ayasofya'yla ilgili bir gelişme, Rus halkında derin bir acı yaratabilir. Türk yönetiminin sağduyulu davranacağını umuyorum. Hristiyan kültürünün en büyük şaheserlerinden biri, dünyadaki milyonlarca Hristiyan için sembolik mabed olan Ayasofya'nın mevcut, tarafsız statüsünün korunması, Rusya ve Türkiye halkları arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine, dinler arası barış ve uzlaşının pekişmesine hizmet eder." yorumunda bulundu.