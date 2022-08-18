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Dünya Rus ordusunun mühimmatı yerle bir oldu!
Dünya

Rus ordusunun mühimmatı yerle bir oldu!

Rusya-Ukrayna sınırında bulunan Rus ordusuna ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 23:13:00 - 2022-08-18 23:43:52
Rus ordusunun mühimmatı yerle bir oldu!

Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod kentinde Rus ordusuna ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod kentinde bulunan Timonovo ilçesi kırsalında Rus ordusuna ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov yaptığı açıklamada, mühimmat deposundaki patlamayı doğrulayarak, ilk belirlemelere göre patlamada ölü ve yaralı olmadığını aktardı. Gladkov ayrıca, patlamanın yaşandığı bölgede bulunan iki köyün güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini aktardı.

Kerç bölgesinde Rus hava savunma sistemleri devreye girdi

Belgorod kentindeki olayla eş zamanlı olarak Kerç bölgesinde de hava savunma sistemleri devreye girdi. Yerel kaynaklar, Ukrayna ordusuna ait olduğu öne sürülen insansız hava araçlarının Rus hava savunma sistemleri tarafından fark edildiğini ve havada imha edildiğini aktardı.

Kırım'da Rusya’ya ait mühimmat deposunda patlama meydana gelmişti

Rusya tarafından yasa dışı şekilde Ukrayna’dan ilhak edilen Kırım'ın Canköy yerleşim alanı kırsalındaki Mayskoye köyü yakınlarında bulunan Rus askeri birliğinin geçici mühimmat deposunda 16 Ağustos’ta patlama meydana gelmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, patlamanın Ukrayna tarafından yapılan saldırı sonucu meydana geldiğini belirtmiş, durumu "sabotaj" olarak nitelendirmişti.

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