Rus ordusu, Ukrayna'nın Kursk saldırısı ve ilerleyişine karşı Kursk'a yeniden asker sevk ediyor

Ukrayna güçlerinin bölgedeki bazı mevzilerden çekilmesinin ardından Rusya, daha çok doğudaki Porkrovsk'a doğru ilerlemeye başladı.

Rus ordusu kısa bir süre önce Ukrayna'nın son saldırısına karşılık olarak hava kuvvetlerinden en az bir ekibi batıdaki Zaporijya bölgesinden Kursk'a taşıdı.

Kuzey Harkiv bölgesinde yeniden konuşlanmaları da içeren bu hamle, cephe hatlarını istikrara kavuşturma ve Rus askerleri üzerindeki komuta ile kontrolü geliştirme çabası olarak görülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nün (ISW) Rusya Ekip Lideri Yardımcısı Karolina Hird, "Bunlar Rus ordusu için öncelikli cephe bölgeleri olarak görülmüyor. Pokrovsk'ta yeniden konuşlanma görmedik çünkü Rusya, Donetsk bölgesinde ulaşabildiği kadar çok toprak hedefine ulaşmak için ilerlemeye devam edecek. Ayrıca Ukrayna'nın Kursk'a yönelik saldırısını hızlı bir şekilde püskürtme pahasına da bu çabayı öncelik olmaktan çıkarmayacak," yorumunda bulundu.



Öte yandan, Rusya'nın Pokrovsk yönündeki son ilerleyişi, Ukrayna'nın bölgenin güneydoğusundaki bazı mevzilerden çekilmesine yol açmış gibi görünüyor. Ancak ISW son analizinde, Rus kuvvetlerinin bölgedeki Ukrayna birliklerini taktiksel olarak kuşatmakta başarısız olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO