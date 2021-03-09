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Dünya Rus muhalif: Putin’in beni öldürmesinden korkuyorum
Dünya

Rus muhalif: Putin’in beni öldürmesinden korkuyorum

Rusya’da hapse atılan muhalif Navalnıy’ın yakın müttefiklerinden Sergey Aleksashenko, ABD kanalı CNN International’a verdiği demeçte, öldürülmekten korktuğunu ama artık saklanmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:32:00 -
Rus muhalif: Putin’in beni öldürmesinden korkuyorum

Aleksashenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den korktuğunu belirterek, “Eğer korkmadığımı söylersem, yalan söylemiş olurum. Rusya’yı 2014’te terk ettim, çünkü devlet düşmanı ilan edilmiştim. Elbette ki öldürülmekten korkuyorum. Ancak tüm hayatım boyunca saklanamam. Böyle bir şey yapmak istemiyorum” diye konuştu.

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