Rus muhalif: Putin’in beni öldürmesinden korkuyorum

Aleksashenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den korktuğunu belirterek, “Eğer korkmadığımı söylersem, yalan söylemiş olurum. Rusya’yı 2014’te terk ettim, çünkü devlet düşmanı ilan edilmiştim. Elbette ki öldürülmekten korkuyorum. Ancak tüm hayatım boyunca saklanamam. Böyle bir şey yapmak istemiyorum” diye konuştu.