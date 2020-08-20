  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rus muhalif Navalnıy'ın komada olduğu açıklandı
Aktüel

Rus muhalif Navalnıy'ın komada olduğu açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:24:38 -
Rus muhalif Navalnıy'ın komada olduğu açıklandı

MOSKOVA (AA) - Rusya'da toksik zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın komada olduğu belirtildi.

Omsk kentindeki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Navalnıy'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Navalnıy'ın solunum cihazına bağlı olduğunu belirten yetkililer, "Navalnıy, şu anda doğal komada bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Navalnıy'nın ağır durumda olduğunu basından öğrendiklerini savundu.

Peskov, doktorların gereğini yaptıklarını ifade ederek, "Navalnıy'ın yurt dışında tedavi görmesiyle ilgili talep gelirse acilen dikkate alınacak." dedi.

Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddiaları da değerlendiren Peskov, "Doktorların, Navalnıy'ın bilincini neden kaybettiğini anlamaları için tahlil sonuçlarını beklemeliyiz. Eğer zahirlenme söz konusu ise soruşturma başlatılacak." ifadelerini kullandı.

- Ziyaretçilerin girmesine izin verilmiyor"

Rusya Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi ve Navalnıy'ın şahsi doktoru Anastasiya Vasilyeva da twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın yanına ziyaretçilerin girmesine izin verilmediğini ve sağlık durumuna ilişkin belgelerin gösterilmediğini ileri sürdü.

Vasilyeva, Navalnıy'ın başkent Moskova'ya veya yurtdışına nakledilmesi gerektiğini belirterek, "Navalnıy'ın durumu ağır." ifadelerini kullandı.

Kremlin yönetimine muhalif Aleksey Navalnıy, bugün sabah saatlerinde Rusya'nın Omsk kentinde toksik zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE İsrail ile anlaşmıştı! Suudi Arabistan kararını açıkladı
Dünya

BAE İsrail ile anlaşmıştı! Suudi Arabistan kararını açıkladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'ın Filistinlilerle barış sağlanana kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayacağını ifa..
Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı
Gündem

Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği fabrika açılışı sırasında Cuma günü müjde vereceğini duyurmasının ardından, bu müjdenin doğa..
Masterchef yarışmacısı olay çıkardı! Küfürler havada uçuştu
Medya

Masterchef yarışmacısı olay çıkardı! Küfürler havada uçuştu

Yurtdışından devşirme programları Türkiye’de pazarlayan Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kanalda yayınlanan Masterchef adlı yemek yarışmasına ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı