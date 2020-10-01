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Dünya Rus muhalif Navalnıy zehirlenmesinin arkasında Putin'in olduğunu iddia etti
Dünya

Rus muhalif Navalnıy zehirlenmesinin arkasında Putin'in olduğunu iddia etti

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zehirlenmesinin arkasında olmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:25:00 -
Rus muhalif Navalnıy zehirlenmesinin arkasında Putin'in olduğunu iddia etti

Navalny, Alman dergisi der Spiegel'e, "İddiaya girerim olayın arkasında Putin var. Bunu övgü için söylemiyorum, gerçeklerden yola çıkarak ifade ediyorum. En önemli gerçek Noviçok. Onu kullanma emrini sadece gizli servislerin başkanları verebilir. " dedi.

Zehirlenme emrinin Rusya İç İstihbarat Teşkilatı (FSB) ve Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) ile Rus Askeri İstihbarat Teşkilatı'ndan (GRU) gelmiş olabileceğini belirten Navalnıy, "Putin Noviçok'u kendim ürettiğimi iddia edip kendimi zehirlediğimi iddia ediyorsa  bu imkansız. Rusya'nın gerçekliğini biliyorsanız, FSB Başkanı Alexander Bortnikow, SVR Başkanı Sergej Naryschkin ve GRU şefinin Putin'in talimatı olmadan böyle bir karar verilemeyeceğini biliyorsunuz çünkü ona bağlılar. " ifadesinde bulundu.

Navalnıy, olayın arkasında iddia ettiği gibi Putin'in olmadığı sorusunu sordu: "O halde durum daha kötü." şeklinde cevapladı.

Navalnıy, Noviçok'a daha fazla insanın erişiminin küresel bir tehdit anlamına geldiğini savunarak, bunun sonuçlarının korkunç olacağını söyledi.

Navalnıy,tedavisi için Putin'in yurt dışına çıkma iznini de belirterek, "Beni yurt dışına çıkarmamaya kararlı olduklarını düşünüyorum, bu yüzden nakil için uygun olmadığımı kamuoyuna açıkladılar, ölmemi beklediler. Ama teşekkürler. Bana verilen destek ve eşimin çabalarıyla halk tepki gösterdi.

 Omsk'ta ölseydim veya orada kalıcı olarak hasar görmüş olsaydım, açıkça onların sorumluluğu olurdu. O zaman Noviçok ispatlanamayabilirdi, ama ülkeyi terk etmemem açıkça onun suçu olurdu. . "değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da tanıdığı olmadığını belirten Navalnıy, tedavisi için özel ilgi gösteren Şansölye Angela Merkel'e ve Charite Hastanesi doktorlarına minnettar olduğunu söyledi.

Merkel'in hastanede iken kendisini ziyaret ettiğini hatırlatan Navalnıy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu geçen hafta oldu. Tamamen beklenmedik bir durumdu. Kapı açıldı, Merkel doktorumla girdi. Aile etrafında özel bir toplantıydı, eşim Julija ve oğlum Sachar oradaydı. Size ayrıntılar hakkında hiçbir şey söyleyemem , ama gizli veya sansasyonel bir şey konuşmadık. Ziyaret bir jestti. Rusya'yı ve durumumu ne kadar iyi bildiğinden etkilendim. Bazı ayrıntıları benden daha iyi biliyor. Rusya'da olup biteni gerçekten anlıyor. Ve Onunla konuştuğunuzda neden bu kadar uzun süredir Almanya'nın zirvesinde olduğunu anlıyorsunuz, bağlılığı için teşekkür ediyorum ve 'Ben sadece görevimi yapıyordum' dedi.

Aleksey Navalnıy, eşi ve oğluyla birlikte Berlin'de bir daire kiraladığını ve tedavisi tamamlanıncaya kadar burada kalacağını, doktoruyla her gün bol bol yürüyüş ve egzersiz yaptığını söyledi.

Zehirlendiği günden bu yana 12 kilo verdiğini anlatan Rus muhalif, bir an önce Rusya'ya döneceğini ve ülkesine dönmemek diye bir şeyin olmadığını söyledi.

20 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk kentinden Moskova'ya giden uçağı alan Navalnıy, uçuş sırasında hastalandı ve uçak Omsk kentine indi.

Omsk'ta hastaneye kaldırılan Navalniy'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edildi.

44 yaşındaki Navalny, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine transfer edildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de Navalniy'nin sinir hastalıkları ile mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Seibert, 14 Eylül'de Navalnıy'ın zehirlenmesinin İsveç ve Fransa'daki iki bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de Navalniy'nin sağlığının düzeldiğini ve komadan çıktığını bildirdi.

Navalniy'nin ekibi ayrıca Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Tomsk, Navalniy'de kaldığı otel odasında su şişesinde bulunduğunu iddia etti.

Aleksey Navalnıy, 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesi'nden taburcu edildi.

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