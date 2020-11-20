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Dünya Rus medyası son dakika duyurdu... Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan istifa etti!
Dünya

Rus medyası son dakika duyurdu... Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan istifa etti!

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 11:06:00 - 2020-11-20 11:18:26
Rus medyası son dakika duyurdu... Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan istifa etti!

Azerbaycan ordusu karşısında ağır bir yenilgi alan Ermenistan'da, Dağlık Karabağ hezimeti sonrası siyasi kriz yaşanıyor.

Rus haber kanallarının Ermeni medyasından aktardığı son dakika haberine göre; Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan istifa etti.

Ermenistan'da yayın yapan Aravot gazetesinin haberine göre ise; Azerbaycan yenilgisi sonrası ciddi eleştirilen alan Tonoyan görevini bıraktı. Haberde Tonoyan'ın yerine, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın askeri danışmanı olan Vagarşak Harutyunyan'ın getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı konu ile alakalı henüz resmi bir açıklama yapmadı

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