Rus lider Putin'den olay açıklama: Ölmesini isteseydim, şimdiye ölmüştü
Rus muhalif Aleksey Navalni'yi zehirlediği iddialarıyla ilgili konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ölmesini isteseydim, şimdiye ölmüştü." ifadeleri kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılsonu toplantısında Kremlin'in muhalefet lideri Aleksey Navalni'yi zehirlediği iddialarıyla ilgili konuştu.
Putin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihbarat teşkilatlarını iddiaları körüklemekle suçladı.
Alexei Navalni'nin zehirlenme iddiası
Putin, basın toplantısında Almanya'da tıbbi tedavi gören Alexei Navalni için “Berlin'deki bir hastanede bulunan hasta ABD istihbarat kurumlarının desteğine sahip. Eğer öyleyse, bu ilginç bir gerçektir ve istihbarat kurumları ona göz kulak olmalıdır. Ama bu onu zehirlemek için bir sebep değil, neden birisi bunu yapsın” açıklamalarını yaptı.
Muhalefet lider Aleksey Navalni