Rus lider Putin ulusa seslendi: Batı Allah'ın yoluna savaş açtı, dinleri yok etmek istiyorlar!
Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna savaşının yıldönümü yaklaşırken ulusa sesleniş konuşması yaptı. Putin, Ukrayna'nın Batılıların rehinesi hâline geldiğini, rahiplerin "eşcinsel" evlilikleri onayladığını söyleyerek tepki göstererek, "Batı Allah'ın yoluna savaş açtı, dinleri yok etmek istiyorlar! Manevi felakete hazır olsunlar" dedi.
Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna savaşının yıldönümü yaklaşırken ulusa sesleniş konuşması yaptı.
Rus lider, Federal Meclis'teki konuşmasına tanıdık bir nakaratla başladı: "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaktan başka seçeneği yoktu."
Putin, Batı'nın Ukrayna'yı Rusya'ya saldırmak için silahlarla dolu bir fırlatma rampasına dönüştürmeye hazırlandığını, Moskova'nın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı güç kullanmaktan başka seçeneği olmadığının altını çizen Putin, “Güç kullanmak dışında bize başka bir seçenek bırakmadılar" dedi.
Rus liderin konuşmasından öne çıkanlar:
Donbass halkı Rusya'dan yardım istedi. Biz de ettik.
Batı karşımızda hizalandı. Savaşı onlar başlattı, güç kullanmak zorundaydık. Barışçıl bir yol için çabaladık, onların başka planları vardı.
Batı, Ukrayna'daki Nazileri destekliyor, Rusya'nın sınırlarını Nazilerden arındıracağız.
Savaşta ölen Rus askerlerinin yakınları için destek planımız var.
Açıkça söylüyoruz, nükleer silahlarımız hazır.
Batı'da ne yaptıklarına bakın. Pedofili norm haline geldi, rahipler eşcinsel evlilikleri onayladı.
Batı, Allah'ın çizdiği yola savaş açtı, dinleri yok etmek istiyorlar! Manevi felakete hazır olsunlar.
Ukrayna halkı, Batılı efendilerinin rehinesi haline geldi.
Rejim şimdi Batılıların ulusal çıkarlarına hizmet etmiyor.