Rus kuklası Kadirov'a soğuk duş! Çeçenistan'a savaş açtılar
Hacker grubu Anonymous, Rusya’ya askeri birliklerini gönderdiğini söyleyen Çeçenistan hükümetinin internet sitesini çökerttiğini iddia etti.
Putin'in kuklası Ramazan Kadirov yönetimindeki Çeçenistan hükümetine yönelik tepkiler eyleme dönüştü. Hacker grubu Anonymous, Rusya'nın yanında Ukrayna'da savaşan Çeçenistan hükümetinin internet sitesini çökertti.
Anonymous, Rusya’ya karşı Cuma günü “siber savaş” ilan etmişti. Bu kapsamda saldırılar düzenleyen grup, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait siteyi de bir süreliğine devre dışı bırakmıştı. Devlet kanalı Rusya Today de Savunma Bakanlığı’nın sitesinin yavaşladığını doğrulamıştı.