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Gündem Rus kuklası Kadirov'a soğuk duş! Çeçenistan'a savaş açtılar
Gündem

Rus kuklası Kadirov'a soğuk duş! Çeçenistan'a savaş açtılar

Hacker grubu Anonymous, Rusya’ya askeri birliklerini gönderdiğini söyleyen Çeçenistan hükümetinin internet sitesini çökerttiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 18:54:00 -
Rus kuklası Kadirov'a soğuk duş! Çeçenistan'a savaş açtılar

 

Putin'in kuklası Ramazan Kadirov yönetimindeki Çeçenistan hükümetine yönelik tepkiler eyleme dönüştü. Hacker grubu Anonymous, Rusya'nın yanında Ukrayna'da savaşan Çeçenistan hükümetinin internet sitesini çökertti.

Anonymous, Rusya’ya karşı Cuma günü “siber savaş” ilan etmişti. Bu kapsamda saldırılar düzenleyen grup, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait siteyi de bir süreliğine devre dışı bırakmıştı. Devlet kanalı Rusya Today de Savunma Bakanlığı’nın sitesinin yavaşladığını doğrulamıştı.

 

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Yorumlar

fetösavar

hay allah başlığı görünce adam gibi bir grup çeçen harekete geçti sandım...
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