0553 313 94 23

Rus komutandan çarpıcı açıklama: ABD Suriye'de barış sürecini engelliyor

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, ABD ve müttefiklerinin Suriye'deki yasa dışı varlığının barış sürecini engellediğini söyledi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 17:36
Rus komutandan çarpıcı açıklama: ABD Suriye'de barış sürecini engelliyor

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Savunma Bakanlığında düzenlediği brifingde, ABD'nin Suriye politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD ve müttefiklerinin, Suriyelilerinin kaderine önem vermediğini belirten Mizintsev, "ABD, Suriye'deki yasa dışı varlığını haklı göstermek ve jeopolitik arzularını tatmin etmek için Suriye'deki gerginlik bölgelerine ihtiyaç duyuyor. ABD'nin olduğu her yerde, yıkım, kıtlık, çeşitli hastalıkların olduğunu görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Mizintsev, "ABD ve müttefiklerin Suriye'deki yasa dışı varlığı barış sürecini engelliyor" ifadesini kullandı.

Mizintsev, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Haseke ilinin Irak sınırında yer alan Al Hol kampındaki hayat şartlarının kötü olduğuna dikkati çekerek "Al Hol kampı, ABD'nin Suriye'de uyguladığı yıkıcı politikasının örneğidir" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:36
  1. ABD
  2. Suriye
  3. Rusya
  4. YPG
  5. PKK

YORUM YAZ

  • kaankaan18 dk önce
    Çarpıcı iddia mı? Komiksiniz... ABD dünya için bir tehdit, bir habis ur gibidir... Nerde kan gözyaşı varsa ABD oradadır, istikrarsızlıktan beslenen, silah satan, endüstriyel dönüşüm sağlayan ülkedir. Ne yazık ki, bunu tüm dünya bilmesine rağmen, çıkar ve menfaat ilişkisi nedeni ile ABD ile arayı iyi tutan islam dünyası çok büyük bir hüsran yaşıyor, yazık ve günah..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor
  1. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor
  2. Çocuklar kaynar kaza düştü: 1 ölü, 2..
  3. Şehit Prof. Dr İlhan VARANK Eğitim ve..
  4. Patriotlar ellerinde patladı! Suudi..
  5. İncir pestili kaç kaloridir? İncir..
  6. Galatasaray'dan Ali Koç'a 'sicil' cevabı
  7. Suudi Arabistan'dan saldırı açıklaması
  8. Bakan Kasapoğlu'ndan Cimbom'a destek:..
  9. Kuzey Kore gemisi Rus askerlerine ateş..
  10. Evde incir pestili nasıl yapılır?..
  11. Yürüme bozukluğuna hangi bölüm bakar |..
  12. Fazla uyumanın 7 önemli zararı
  13. Şamil Tayyar'dan o bakana destek!..
  14. 3 yıl sonra ilk kez itiraf etti: Darbe..
  15. TOKİ Erzurum Palandöken 579 kentsel..
  16. Rus komutandan çarpıcı açıklama: ABD..
  17. Edirne'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
  18. Tuğçe Kazaz'dan Kemalistlere zor soru!
  19. PSG Real Madrid maçı ne zaman saat..
  20. Bursa'da uyuşturucu operasyonu!..
  21. Kardeşine istediği kız verilmeyince..
  22. Çanakkale Köprüsü'nde bir adım daha..
  23. CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport..
  24. Türk Telekom bedava internet..
  25. Yine Twitter'dan duyurdu! Bolton'ı..
  26. Almanya Kaşıkçı cinayeti sonrası..
  27. Aydın'da yurt dışına çıkmak isteyen 43..
  28. Ruhani'den Suudi Arabistan'a uyarı:..
  29. 9 gündür aranan adamın cesedi bulundu
  30. Başta uyuşma neden olur?
Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...

Günün Karikatürü

18 Eylul 2019
DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....