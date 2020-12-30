Rus Komutan duyurdu: Yakında konuşlandırılacak
Rusya'nın Gremyashchiy sınıfı Proje 20385 Thundering korvetinin envantere kabulü bugün St. Petersburg'da yapılan törenle gerçekleştirildi.
Rus Donanması için hizmet verecek Gremyashchiy sınıfı Proje 20385 Thundering korvetinin envantere kabulü bugün St. Petersburg'daki Severnaya Tersanesi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Törende açıklamalar yapan Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov, "Bugün, donanma için dikkate değer bir gün. Yeni yıl arifesinde, teknik özellikleriyle tamamen benzersiz yeni bir gemi teslim edildi. Korvet, yakında Pasifik Filosuna konuşlandırılacak." dedi.
Yevmenov, Proje 20385’e ait altı korvetin Pasifik Filosu için inşa edileceğini ve Zircon hipersonik füzeleri ile donatılacağını belirtti.
Kaynak: star.com.tr