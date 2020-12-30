  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus Komutan duyurdu: Yakında konuşlandırılacak
Dünya

Rus Komutan duyurdu: Yakında konuşlandırılacak

Rusya'nın Gremyashchiy sınıfı Proje 20385 Thundering korvetinin envantere kabulü bugün St. Petersburg'da yapılan törenle gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 20:14:00 -
Rus Komutan duyurdu: Yakında konuşlandırılacak

Rus Donanması için hizmet verecek Gremyashchiy sınıfı Proje 20385 Thundering korvetinin envantere kabulü bugün St. Petersburg'daki Severnaya Tersanesi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törende açıklamalar yapan Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov, "Bugün, donanma için dikkate değer bir gün. Yeni yıl arifesinde, teknik özellikleriyle tamamen benzersiz yeni bir gemi teslim edildi. Korvet, yakında Pasifik Filosuna konuşlandırılacak." dedi.

Yevmenov, Proje 20385’e ait altı korvetin Pasifik Filosu için inşa edileceğini ve Zircon hipersonik füzeleri ile donatılacağını belirtti.

Kaynak: star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı: 2 yıl hapis cezası verildi
Dünya

Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı: 2 yıl hapis cezası verildi

Arnavutluk'un Leş şehrindeki yetkili mahkeme, 2017'de Qafe Molle Barajı'nda asılan Türk bayrağının indirilmesi için yapılan protestoyu kışkı..
Hükümetten yeni doğal gaz açıklaması
Ekonomi

Hükümetten yeni doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve ..
Türkiye'ye gelen Çin aşısının üzerinde dikkat çeken detay
Sağlık

Türkiye'ye gelen Çin aşısının üzerinde dikkat çeken detay

Çin'den bu sabah Türkiye'ye gelen koronavirüs aşısının üzerindeki Türkçe mesaj dikkat çekti.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay