  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus komutan duyurdu! Dağlık Karabağ'da Rus Barış Gücü gözlem noktaları kuruldu
Dünya

Rus komutan duyurdu! Dağlık Karabağ'da Rus Barış Gücü gözlem noktaları kuruldu

Rus Barış Gücü Komutanı Rustam Murdaov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmanın ardından Dağlık Karabağ'da kurulması kararlaştırılan Rus Barış Gücü gözlem noktalarının kurulumunun tamamlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 01:04:00 -
Rus komutan duyurdu! Dağlık Karabağ'da Rus Barış Gücü gözlem noktaları kuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’daki tüm Rus Barış Gücü gözlem noktalarının kurulumunun tamamlandığını duyurdu.

Dağlık Karabağ'a Rus Barış Gücü gözlem noktası

Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın Azerbaycan'a karşı yenilgiye uğramasının ardından Rusya'nın arabuluculuğunda 3 ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre bölgeye Rus Barış Gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Anlaşmadan sonra Rusya Savunma Bakanlığı harekete geçerek, Dağlık Karabağ’a gönderilecek olan Barış Gücü askerlerinin sevkiyatına 10 Kasım'da başlamıştı.

Rus komutandan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Dağlık Karabağ’daki Rus Barış Gücü Komutanı Rustam Murdaov yaptığı açıklamada, gözlem noktalarının tamamının kurulduğunu duyurdu. Dağlık Karabağ’da durumun artık istikrarlı bir sürece girdiğini söyleyen Muradov, “Dağlık Karabağ’da ateşkes anlaşması tam anlamıyla uygulanıyor ve çatışmalar durdu. Ayrıca çatışma bölgesine nakledilen Merkez Askeri Bölge 15. Motorlu Tüfek (Barışı Koruma) Tugayının 14 Kasım itibariyle cephe hattına konuşlandırılması tamamlandı” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, gün boyunca savaştan kaçan 250 sivilin Hankendi’ye geri döndüğü ve bu kişilerin Rus Barış Gücü askerlerinin korumasında 9 otobüs ile taşındığı bilgisine yer verildi.

Öte yandan Dağlık Karabağ’da 16 gözlem noktası kurulması planlanırken, bin 960 asker, 90 zırhlı araç ve 380 askeri araçtan oluşan Rus Barış Gücüne, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve helikopterler de destek olacak.

Paşinyan'ın son çırpınışları! İstifaya çağıran muhalif suikast suçuyla tutuklandı
Paşinyan'ın son çırpınışları! İstifaya çağıran muhalif suikast suçuyla tutuklandı

Dünya

Paşinyan'ın son çırpınışları! İstifaya çağıran muhalif suikast suçuyla tutuklandı

Putin'den Dağlık Karabağ telefonu" target="_blank">
Putin'den Dağlık Karabağ telefonu
Putin'den Dağlık Karabağ telefonu

Dünya

Putin'den Dağlık Karabağ telefonu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Kekeç vefat etti
Gündem

Ahmet Kekeç vefat etti

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç vefat etti
CANLI YAYIN! Teröristbaşı Gülen’in Aliyev’i hedef alan skandal sözleri! Canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Teröristbaşı Gülen’in Aliyev’i hedef alan skandal sözleri! Canlı yayında flaş açıklamalar

Teröristbaşı Fetullah Gülen, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i bakın hangi sözlerle tehdit etmişti? Erdoğan ve Aliyev danışmasıyla Aze..
Skandalın sorumlusu İmamoğlu'nun müdürü çıktı
Gündem

Skandalın sorumlusu İmamoğlu'nun müdürü çıktı

Küçükçekmece’de çocuk parkında yer alan terör örgütü sembollerinin görselinden dolayı görevden alınan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcıs..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay