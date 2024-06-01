Rus kargo gemisi uzay istasyonu’na ilk kalkışını yaptı! Rusya, şok eden adımı ile imzayı attı! Dünyaya duyurdular!

Bir Rus robotik kargo aracı, iki astronotu ilk kez istasyona taşıması planlanan Boeing Starliner uzay aracının planlanan fırlatılışından sadece birkaç saat önce, tonlarca yeni malzeme teslim etmek üzere 1 Haziran Cumartesi sabahı Uluslararası Uzay İstasyonu’na yanaştı.

Roscosmos Progress 88 kargo gemisi, Cumartesi günü saat 07:43’te (EDT) (1143 GMT) yörüngedeki laboratuvarın Poisk modülüne, iki uzay aracı güney Rusya’nın yükseklerinde seyrederken sorunsuz bir otomatik kenetlenmeyle kenetlendi. Yörünge buluşması, kargo gemisinin Kazakistan’daki Baykonur Kozmodromundan Soyuz roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) doğru fırlatılmasından iki gün sonra gerçekleşti.

Expedition 71 uzay istasyonunun yedi kişilik mürettebatı, Progress 88’in yaklaşmasını yakından izledi ve Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Nikolai Chub, Corse otopilot sisteminin arızalanması durumunda Progress 88 robotik uzay aracının manuel kontrolünü üstlenmeye hazırlandı, ancak tüm yerleştirme süreci devam etti.

playofgame'ye göre: NASA sözcüsü Joseph Zakrizowski, canlı yorum sırasında “CORS otomatik yerleştirme sisteminin öncülük ettiği, ikisi arasında harika bir iletişim var” dedi.

Uluslararası Uzay İstasyonundaki Poisk kenetlenme limanına yaklaşan Progress 88 uzay aracının bir görünümü.

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Progress 88 aracı, Uluslararası Uzay İstasyonuna yaklaşık 2,7 ton yakıt, yiyecek ve diğer malzemeleri taşıyor. Kargo aracı yaklaşık altı ay boyunca yörüngedeki laboratuvara bağlı kalacak, ardından Progress 86’nın bu hafta başlarında yaptığı gibi çöple doldurulacak ve Dünya atmosferinde ateşli bir yıkıma doğru ilerleyecek.

Progress 88, yörüngedeki laboratuvardaki diğer dört uzay aracına katılacak. ISS’ye ayrıca Progress 87 uzay aracı, Cygnus kargo gemisi (Amerikan şirketi Northrop Grumman tarafından inşa edilmiştir) ve iki mürettebat aracı da eklenmiştir: SpaceX Crew Dragon kapsülü ve Rus Soyuz uzay aracı.