Araç sahipleri dikkat bu büyük fırsatı sakın kaçırmayın: Sıfır araç almak kolaylaştı! Satmaya başladılar

Sıfır araç sahibi olmak isteyen binlerce kişiye sevindiren haber geldi. Bundan sonra sıfır araç almak daha kolay olacak.

Türkiye'de ikinci el veya sıfır araç satın almak isteyen vatandaşlar büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyordu. otomobil fiyatları kısa sürede çok pahalandı. Bütçesi yeterli olan ve sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin çektiği sıkıntılar ise saymakla bitmiyordu.

Bayilerde sıfır araç bulamayan vatandaşlar, galerilere gidip aynı aracı yüzde 20 civarında daha pahalıya satın alıyordu. Sıfır araç sahibi olmak isteyenlere ise sevindirici haber geldi.

Sıfır araç almak isteyenlerin uzun sıralarını ve beklemelerini hafifletmek adına bir dizi önlem alındı.

SIFIR OTOMOBİLLER TESLİM EDİLİYOR

Daha önce tüketicilerin rüyalarını süsleyen bazı markalardaki araçlar fiyatları nedeni ile yanına yaklaşılamasa da, artık daha rahat bulunabilir hale geldi. Sıfır araç almak için bayi bayi dolaşan tüketicilerin telefonları çalmaya başladı.

merhabahaber'e göre: Bazı markalarda, 6 ay beklenen otomobiller için hemen teslimatlar başladı. Markaların düzenlediği sıfır araç kampanyaları da dikkat çekti. Bununla birlikte, yeni modellerin ön satışları da hızla tükendi. Yani sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin tek yapması gereken parayı hazırlayıp bayilere gitmek.

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