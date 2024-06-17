Rus jetleri: İsveç hava sahasını ihlal etti! NATO tatbikatı... Ağır silah sistemleriyle dünyaya meydan okuyor

NATO’nun Baltık Denizi’nde düzenlediği BALTOPS tatbikatı sırasında Rus savaş uçakları İsveç hava sahasını ihlal etti. Rus Su-24 uçağı İsveç hava sahasını ihlal ederek gerilimi tırmandırdı. NATO tatbikatına denk gelen bu olay, Baltık Denizi’nde tansiyonu yükseltti.

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Bir Rus Su-24 uçağı, 14 Haziran 2024’te Gotland’ın güney ucunun doğusunda İsveç hava sahasını ihlal etti. İsveç Hava Kuvvetleri, sözlü uyarılarına rağmen Rus uçağının ihlali sürdürmesi üzerine iki JAS-39 Gripen jetiyle müdahale etti. İsveç Hava Kuvvetleri Şefi Jonas Wikman, Rusya’nın bu eylemini kabul edilemez bulduğunu ve toprak bütünlüklerine saygı gösterilmediğini belirtti. Wikman, İsveç’in müdahaleye hazır olduğunu vurguladı. Olaya karışan uçağın, 1960’ların sonlarında Sovyetler Birliği’nde geliştirilen Su-24MR olduğu tahmin ediliyor.

NATO Müttefik Hava Komutanlığı, Rusya’nın Baltık Denizi’ndeki faaliyetlerinin arttığını ve bunun muhtemelen NATO’nun 7-20 Haziran 2024 tarihleri arasında bölgede gerçekleşen BALTOPS 2024 tatbikatı ile ilgili olduğunu bildirdi. Finlandiya hava sahasınada girmişti Finlandiya Sınır Muhafızları da 10 Haziran 2024’te iki bombardıman uçağı ve iki avcı uçağından oluşan dört Rus uçağının Loviisa yakınlarında Finlandiya topraklarına 2,5 kilometre girdiğini duyurdu.



