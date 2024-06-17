  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Şimşek'ten çok kritik mesaj! 'Devam ediyoruz' diyerek duyurdu

Beklenmedik gelişme! Dilan Polat, serbest mi bırakılacak? Savcılık tahliyesini istedi

İspanyollar Türkiye ile maalesef alay etti: Suudi Arabistan'ın yeni rakibi

Beter olun soysuzlar! Terör devletinin soykırım kabinesi dağıldı

Türkiye'den engellilere sağlanan ÖTV indirimli araç alımı şartları değişiyor! Meclis'te olacak

Gram altın için yatırımcıları son kez uyardı! O tarihten sonra uçacak

SGK’dan emekliyi üzecek haber! Bayramdan sonra maaşlar kesilecek

Fetva verme sırası buna gelmiş! Ceylan Ertem’den cehalet fışkıran kurban mesajı

Ünlü otobüs şirketi iflasın eşiğinde! Borç batağında, kamuoyu ile paylaştı! satışları gündemde

Türkiye'den konut alımıyla ilgili yabancılardan beklenmedik karar
Dünya Rus jetleri: İsveç hava sahasını ihlal etti! NATO tatbikatı... Ağır silah sistemleriyle dünyaya meydan okuyor
Dünya

Rus jetleri: İsveç hava sahasını ihlal etti! NATO tatbikatı... Ağır silah sistemleriyle dünyaya meydan okuyor

Yeniakit Publisher
2024-06-17 19:53:00 - 2024-06-17 20:28:30
Rus jetleri: İsveç hava sahasını ihlal etti! NATO tatbikatı... Ağır silah sistemleriyle dünyaya meydan okuyor

NATO’nun Baltık Denizi’nde düzenlediği BALTOPS tatbikatı sırasında Rus savaş uçakları İsveç hava sahasını ihlal etti.

NATO’nun Baltık Denizi’nde düzenlediği BALTOPS tatbikatı sırasında Rus savaş uçakları İsveç hava sahasını ihlal etti. Rus Su-24 uçağı İsveç hava sahasını ihlal ederek gerilimi tırmandırdı. NATO tatbikatına denk gelen bu olay, Baltık Denizi’nde tansiyonu yükseltti.

Ağır silah sistemleriyle dünyaya meydan okuyor yorumları geldi!

Bir Rus Su-24 uçağı, 14 Haziran 2024’te Gotland’ın güney ucunun doğusunda İsveç hava sahasını ihlal etti. İsveç Hava Kuvvetleri, sözlü uyarılarına rağmen Rus uçağının ihlali sürdürmesi üzerine iki JAS-39 Gripen jetiyle müdahale etti. İsveç Hava Kuvvetleri Şefi Jonas Wikman, Rusya’nın bu eylemini kabul edilemez bulduğunu ve toprak bütünlüklerine saygı gösterilmediğini belirtti. Wikman, İsveç’in müdahaleye hazır olduğunu vurguladı. Olaya karışan uçağın, 1960’ların sonlarında Sovyetler Birliği’nde geliştirilen Su-24MR olduğu tahmin ediliyor.

NATO Müttefik Hava Komutanlığı, Rusya’nın Baltık Denizi’ndeki faaliyetlerinin arttığını ve bunun muhtemelen NATO’nun 7-20 Haziran 2024 tarihleri arasında bölgede gerçekleşen BALTOPS 2024 tatbikatı ile ilgili olduğunu bildirdi. Finlandiya hava sahasınada girmişti Finlandiya Sınır Muhafızları da 10 Haziran 2024’te iki bombardıman uçağı ve iki avcı uçağından oluşan dört Rus uçağının Loviisa yakınlarında Finlandiya topraklarına 2,5 kilometre girdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile o isim kabul etti: Hacı adaylarına çok büyük sürpriz, kolaylık
Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile o isim kabul etti: Hacı adaylarına çok büyük sürpriz, kolaylık

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile o isim kabul etti: Hacı adaylarına çok büyük sürpriz, kolaylık

Elektrikli araçlarda bakır talebi arttı: Rezervler var mı?
Elektrikli araçlarda bakır talebi arttı: Rezervler var mı?

Ekonomi

Elektrikli araçlarda bakır talebi arttı: Rezervler var mı?

Bir rekor daha: Antalya Havalimanı'ndan ilan duyurusu yapıldı!
Bir rekor daha: Antalya Havalimanı'ndan ilan duyurusu yapıldı!

Ekonomi

Bir rekor daha: Antalya Havalimanı'ndan ilan duyurusu yapıldı!

Ukraynalı mülteciler o ülkeye gidiyor: Belediye verilen sosyal yardımları tartışılmaya başladı
Ukraynalı mülteciler o ülkeye gidiyor: Belediye verilen sosyal yardımları tartışılmaya başladı

Dünya

Ukraynalı mülteciler o ülkeye gidiyor: Belediye verilen sosyal yardımları tartışılmaya başladı

İngilizler transferi duyurdu! Sağ bekini o Ada'dan bulan Galatasaray o ismi radarına aldı
İngilizler transferi duyurdu! Sağ bekini o Ada'dan bulan Galatasaray o ismi radarına aldı

Spor

İngilizler transferi duyurdu! Sağ bekini o Ada'dan bulan Galatasaray o ismi radarına aldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23