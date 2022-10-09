Rus istihbaratı çöktü! Çarpıcı ayrıntı

Ukrayna-Rusya savaşı başladığı günden buna Rusya bölgede hakimiyet kurma çabasında. Ukrayna ise savunma hattından çıkıp kaybettiği bölgeleri yavaş yavaş almaya başladı. Savaş başladığından bu yana Ukrayna ilk ciddi hamlesini yaptı. Ukrayna ordusu, Kırım ile Rusya'nın tek bağlantı noktası olan köprüyü bombaladı. Büyük ses getiren olay sonrası Rusya’nın nasıl bir karşılık vereceği merak konusu...

Ancak bu patlama Rusya’nın zayıf yönünde de ortaya çıkardı. Rus istihbaratı, bombalı saldırıyı engelleyemedi. Köprünün patlayıcı yüklü tır ile patlatıldığı belirlenirken, söz konusu tırın bölgeye gidene herhangi bir kontrol noktasına takılmaması, Rus istihbaratındaki boşluğu gözler önüne serdi. Rusya'nın bu hamleye çok sert bir şekilde karşılık vereceği iddia edildi.

Ukrayna'dan gözdağı: Bu sadece başlangıç

Saldırıyla ilgili bir açıklama yapan Ukrayna cephesi Rusya'ya gözdağı verdi. Ukraynalı müzakereci ve iktidar partisi olan Ukrayna Halkın Hizmetkarı'nın Başkanı David Arakhamia patlama ile ilgili, "Rus kaçak inşaatı çökmeye ve alev almaya başladı. Nedeni basit, patlayıcı bir şey inşa ederseniz, er ya da geç patlayacak. Ve bu sadece başlangıç. Sonuçta, Rusya özellikle güvenilir inşaat konusunda başarılı değil" açıklamalarında bulundu.

Köprü saldırısında yeni ayrıntılar

Öte yandan saldırıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Bölgeye hakim olan ve sık sık yeni gelişmeleri sosyal medyadan paylaşan Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov, köprü saldırısıyla ilgili yeni detayları paylaştı.

KGB sınıfta kaldı: Bölgede ciddi istihbarat boşluğu var

Kırım'ın Rusya ile tek bağlantısı olan 19 kilometrelik köprünün patlayıcı yüklü tır ile patlatıldığını belirten Aşirov, Rusya'nın zayıf yönüne dikkat çekti. Patlayıcı yüklü tırın stratejik noktaya kadar kontrole takılmadan geldiğini söyleyen Aşirov, "Bu durum bize KGB/FSB (Rus istihbaratı) sisteminde ciddi boşluklar olduğunu, Ukrayna'nın dış ve kontra istihbaratının ise aktif olduğunu gösteriyor." dedi.

Ukrayna Rusya'dan çekinmiyor

Aşirov açıklamalarının devamında, "Lojistik açıdan bakarsak; Rusya güney cephesine ve Herson'a aylardır ikmali ve askeri sevkiyatı bu köprü üzerinden yapıyor. Kırım köprüsünün vurulması ile beraber Rusya'nın gerek Herson'da, gerekse de Kırım'da çok zorlanacağını değerlendirmek mümkün. Şu anda Kırım köprüsünün hedef alınması da tesadüf değil. Çünkü Ukrayna'nın elinde artık NASAMS hava savunma sistemleri ve 300 km uzaktaki hedefleri vurabilecek modern silahlar var. Ukrayna eskisi gibi Rusya'nın füze saldırılarından çekinmiyor." ifadelerini kullandı.