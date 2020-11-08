Rus isimden Trump’a çağrı: Sen kazandın, diren

Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Vladimir Jirinovskiy, ABD Başkanı Donald Trump’a seçim sonuçlarına karşı direnme çağrısında bulundu.

Jirinovskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Donald Trump, size direnmeyi tavsiye ediyorum. Her bir sonuç, oylamanın yapıldığı gün biter. ABD’de bu 3 Kasım’dır. Ertesi gün sandığa gelen herkes deli sayılır” ifadelerini kullandı.

Bu kuralın, posta yolu ile gönderilen oy pusulaları için de geçerli olduğunu ifade eden Rus siyasetçi, sadece 3 Kasım’da alınan oy pusulaların geçerli olması gerektiğini savundu.

"Seçimi Trump kazandı"

Bütün kurallara göre, seçimi Trump’ın kazandığını yazan Jirinovskiy, Trump'a, 3 Kasım’dan sonra gelen oy pusulalarının sayılmaması için mahkemeye başvurma çağrısı yaptı.

"Tüm Amerika silahlı, sahteliğe karşı kendilerini savunsunlar"

Trump’ın ABD halkının yaygın desteğine sahip olduğunu yazan Rus politikacı, “Amerikalıların kendilerini savunacak araçları var, tüm Amerika silahlı. Bu nedenle Amerikan halkı çıkarlarını sahteliğe karşı korumalı” dedi.