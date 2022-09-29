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Gündem Rus isimden gizlice Türkiye adımı! Bakın ne yaptı
Gündem

Rus isimden gizlice Türkiye adımı! Bakın ne yaptı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın “gizlice Türkiye’ye geldiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 10:01:00 -
Rus isimden gizlice Türkiye adımı! Bakın ne yaptı

Dünya yazarı Kerim Ülker, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın “gizlice Türkiye’ye gelip bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini” yazdı. Ülker'e göre Nabiullina, bu görüşmelerden istediği sonucu alamadı.

Ülker, bugünkü köşe yazısında Nabiullina’nın ziyareti hakkında özetle şunları yazdı:

Sessiz sedasız tabir-i caiz ise gizlice yapılan bu ziyaretin aktörleri ise Rus finans sisteminin tepe isimleriydi. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın da aralarında bulunduğu bir Rus heyeti önce Ankara’ya ardından da İstanbul’a geldi. Edindiğim bilgilere göre Nabiullina, Türk bankalarının yöneticileriyle görüştü. Ödeme sistemleri konusunda çalışmalar yürütmeye çalıştı. Ancak sonuç beklediği gibi olmadı. Hatta ziyareti sürecinde tarihi yarımadaya da giden Nabiullina, Rusya’da oldukça popüler olan ünlü bir restoranda da İstanbul’da yaşayan Rus vatandaşlarıyla da görüştü.

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