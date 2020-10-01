Rus isimden çarpıcı sözler: Türkiye bunu yaparsa Rusya'nın kabusu olur

Dağlık Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine ve askeri mevzilerine düzenlediği alçak saldırı sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine ağır darbe vurdu. Azerbaycan ordusunun harekatları sonrası neye uğradığını şaşıran Ermenistan birlikleri cepheden kaçmaya başladı. Türk SİHA'larını da operasyonlarında aktif olarak kullanan Azerbaycan ordusu Ermeni mevzilerini yerle bir ederek kritik noktaları tek tek ele geçirdi.

Azerbaycan ordusu tarafından düzenlenen operasyonlarda 2 bin 300'den fazla Ermeni askeri öldürüldü. Ayrıca Ermenistan ordusuna ait 130 tank-zırhlı araç, 200'den fazla top ve füze sistemi, 25 hava savunma sistemi, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkası, 5 mühimmat deposu, 50 tanksavar silahı ve 55 otomobil imha edildi.

Ermenistan'ın hava savunma sistemleri çökertildi

Operasyonlarda Ermenistan'a ait Rus yapımı 1 S-300 sistemi etkisiz hale getirildi. Bunun yanında 8 Grad roketatarı, 1 Uragan roketatar sistemi, 1 OSA hava savunma sistemi, 3 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı, 2 D-20 obüs topu da imha edildi.

Azerbaycan ordusunun operasyonları Ermenistan'ın hamisi konumunda bulunan Rusya'da da ciddi endişelere yol açtı.

Bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin bir haber sitesine değerlendirmelerde bulunan Rus Güvenlik Analisti Aleksandr Golts, Türkiye'nin olaylara dahil olmasının Kafkasya'da dengeleri değiştirebileceğini ifade etti.

Rusya'nın 30 yılı aşkın bir süredir Güney Kafkasya'da ana oyuncu konumun olduğunu belirten Rus uzman Moskova yönetiminin her iki tarafı da silahlandırdığını belirtti. Rusya'nın güç dengesini koruyarak bölgede etkisini artırdığını kaydeden Golts, "Ancak Dağlık Karabağ anlaşmazlığında Türkiye'nin katılımı Rusya'nın kabusu olabilir" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın da etkisiyle Azerbaycan ve Ermenistan'ın silahlanma yarışı içerisine girdiğini söyleyen Golts, bu durumun bölgede gerilimi daha da tırmandırdığını dile getirdi.

Golts ayrıca Minsk üçlüsü içerisinde yer alan Fransa, ABD ve Rusya'nın bu çatışmalara sessiz kaldığını hatırlattı.