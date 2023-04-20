Rus o isim: MB'si Türkiye ile gizlice alternatif bir şey, yol aradığı ortaya çıktı! Türkiye'nin pazarları...

Rusya’nın geçtiğimiz yıl başladığı Ukrayna işgali, Moskova’yı tarihin en büyük ambargo ve yaptırımlarına maruz bıraktı. Özellikle ödeme sistemlerine yönelik yapılan bu yaptırımlar, Rus bankacılık sistemi kadar vatandaşlarını da büyük sorunlarla karşı karşıya getirdi. Rus Rejimi, bu sorunu çözmek adına yeni yollar aramak için büyük çaba sarf ediyor.

Bu kapsamda Türkiye’ye de gizli ziyaretler yapılıyor.

dünyagazetesinde “Rusya Merkez Bankası Başkanı, Türkiye’ye gizlice neden geldi?” başlığıyla verilen o haberde global ödeme sistemleri Visa ve Mastercard’ın Moskova Rejimi’ne tepki vermek adına ülkeden çekildiğini vurgulandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mir’e alternatif bir yol aramak adına Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’yı gizlice Türkiye’ye gönderdi. Nabiullina, Ankara ve İstanbul’a gelerek banka ve finans kurumları yöneticileriyle görüştü, ancak eli boş döndü. Önceki gün de Rusya basınında bu ziyaretin amacı net olarak açıklandı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Türkiye de dahil bir dizi ülkeyle Rus ödeme kartı Mir’in alternatifi üzerinde çalışma yürüttüklerini söyledi. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuşan Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, Mir kartının alternatifine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Rus MB Başkanı: “Türkiye ile çalışıyoruz”

Merkez Bankası’nın yurtdışındaki turistik destinasyonlarda Mir kartlarının kullanım altyapısını geliştirmek için aktif bir şekilde çalıştığını kaydeden Nabiullina, ancak yaptırımlar nedeniyle ilgili ülkelerin bu pazardan çekildiğini anlattı.

Nabiullina, bu nedenle tüm bu ülkelerle iki taraflı çalışma yaparak bu ülkelerin kartlarına, belki de ön ödemeli kartlara diğer imkanların verilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Kullanıcıların ödeme yapabilmesi için ödeme sistemleri arasında bir ağ geçidi sistemi kurduklarını söyleyen Rusya Merkez Bankası Başkanı, “Bu her ülkede çalışmıyor ancak devam edeceğiz. Bu sadece bize değil, ortaklarımıza da bağlı. Yine de bu tür fırsatlar ortaya çıkacaktır, Türkiye’yle halihazırda aktif olarak çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Nabiullina’nın bahsettiği Türk ödeme sistemi Troy mu? Bu net olarak açıklanmış değil. dünyagazetesinin aktardığı haberde: Troy da Amerikalı AMEX ve Discover sistemleriyle aktif işbirliği içinde. Troy’un Mir ile işbirliği yapması durumunda Amerikalı şirketlerin mevcut ortaklığa son verebileceği tahmin ediliyor. Rus Rejimi, Türkiye ile ödeme sistemi konusunda yeni bir yol arıyor ancak Ankara’nın bu arayışa karşı nasıl bir yanıt vereceği ise henüz bilinmiyor

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