Rus güçleri Zaporijya Nükleer Santrali'nin Genel Müdürünü gözaltına aldı
Ukrayna'da 4 bölgeyi ilhak eden Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali Genel Müdürü Ihor Murashov'u gözaltına aldı.
Zaporijya Nükleer Santrali Genel Müdürü Ihor Murashov, Rus devriye ekibi tarafından gözaltına alındı.
Santralden sorumlu Ukrayna devlet kurumu Energoatom, yaptığı açıklamada, Murashov'un nükleer santralden Enerhodar kasabasına giderken gözaltına alındığını bildirdi.
Açıklamada, "Arabadan çıkarıldı ve gözleri bağlı olarak bilinmeyen bir yöne doğru götürüldü. Akıbeti hakkında şimdilik bir bilgi yok" denildi.