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Dünya Rus güçleri ilerliyor! Rus gemisi Çin ve Güney Afrika'yla tatbikata katılacak: Hipersonik füzeli
Dünya

Rus güçleri ilerliyor! Rus gemisi Çin ve Güney Afrika'yla tatbikata katılacak: Hipersonik füzeli

Rus güçlerinin, bir süredir çatışmaların durduğu Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde iki kasabaya doğru ilerlediği bildirildi. Öte yandan yeni nesil hipersonik seyir silahlarıyla donatılan bir Rus savaş gemisi, şubat ayında Çin ve Güney Afrika donanmalarıyla ortak tatbikatlara katılacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 10:13:00 - 2023-01-23 10:17:45
Rus güçleri ilerliyor! Rus gemisi Çin ve Güney Afrika'yla tatbikata katılacak: Hipersonik füzeli

"Sovyetler Birliği Filosunun Amirali Gorshkov" fırkateyni Zirkon füzeleriyle tatbikatlara katılım sağlayacak.

Reuters'taki habere göre, ismi paylaşılmayan bir kaynak, "Amiral Gorshkov"un Suriye'nin Tartus şehrindeki lojistik destek noktasına gideceğini, ardından Çin ve Güney Afrika donanmalarıyla ortak deniz tatbikatlarına katılacağını açıkladı.

Fırkateyndeki Zirkon füzelerinin, bin kilometreden fazla menzile sahip olduğu ve sesten 9 kat hızlı seyredebildiği belirtiliyor. trt'nin aktardığı haberde: Perşembe günü, Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri, 17 Şubat'tan 27 Şubat'a kadar liman kenti Durban ve Richards Bay yakınlarında yapılacak tatbikatların "Güney Afrika, Rusya ve Çin arasında halihazırda gelişen ilişkileri güçlendirmeyi" amaçladığını duyurmuştu.

Rus güçleri Zaporijya'da iki kasabaya doğru ilerliyor

Son dakika haberlerine göre; Rus yetkili Vladimir Rogov, Rus güçlerin Ukrayna kontrolündeki bölgesel başkent Zaporijya'nın yaklaşık 50 kilometre güneyindeki Orikhiv ile daha doğudaki Hulyaipole istikametinde olduğunu belirtti.

Ria ajansına konuşan Rogov, "Cephe hareketli, özellikle iki yönde: Orikhiv ve Hulyaipole" ifadesini kullandı ve söz konusu bölgelerde aktif çatışmaların olduğunu ifade etti.

Moskova, bölgenin güney kesiminde geniş bir alanı kontrol ederken, ana şehir Zaporijya ve kuzey kesimi Rus güçlerinin eline geçmedi.

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