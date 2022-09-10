  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demişti! Yunanistan'dan tansiyonu yükseltecek hamle

Yunan aşığı Tunç Soyer’e İlber Ortaylı’dan cevap: ‘Ben Osmanlı İmparatorluğu’nun çocuğuyum’

Poroşenko'dan çarpıcı açıklama: Erdoğan gerçek bir devlet adamı

Dang humması kabusu! Son 6 haftada en az 30 kişi öldü

CHP'li Gürsel Tekin'in skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki

Bakan Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklama: Avrupa'da fabrikalar kapanmaya başladı

ABD’den, geberen PKK'lı köpekleri için Türkçe taziye mesajı!

Bölgede sıcak saatler! İran gemiye el koydu

Kuruluş Osman yeni sezona bomba gibi giriyor! 11 yeni oyuncu katıldı

Bakan Dönmez açıkladı: 100 liralık doğal gaz faturasının 80 lirasını devlet karşılıyor
Dünya Rus güçleri Harkiv'in merkezine saldırı düzenledi
Dünya

Rus güçleri Harkiv'in merkezine saldırı düzenledi

Rus güçleri Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkiv şehrinin merkezini çoklu roketatar sistemiyle hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 22:34:00 -
Rus güçleri Harkiv'in merkezine saldırı düzenledi

Rus güçleri Ukrayna'nın Harkiv şehrinin merkezine saldırı düzenledi.

Harkiv şehir merkezinde akşam saatlerinde 5 ayrı patlama sesi duyuldu. Rus güçlerince şehre atılan roketler, 5 eve isabet etti.

Saldırılar nedeniyle 2 evde yangın çıktı, üçünde ise hasar oluştu. Yangınlar nedeniyle çevreyi yoğun duman kaplarken, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü. Saldırılar nedeniyle Harkiv merkezinde akşam saatlerinde sık sık sirenler çaldı.

Öte yandan Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını, 3 evde de hasar oluştuğunu belirtti.

Rusya sınırına yaklaşık 45 kilometre mesafede yer alan ve başkent Kiev'in ardından Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri konumundaki Harkiv, sık sık Rus güçlerinin füze ve roket saldırılarına hedef oluyor.

Saldırılar nedeniyle Harkiv'de nüfusun yarısının kentten ayrıldığı belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23