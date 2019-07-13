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Rus gazetesi böyle duyurdu: Erdoğan, Batı'ya karşı zafer kazandı

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin bir makaleye yer veren Rus Kommersant gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Batı'nın etkisine karşı zafer kazandığını belirtti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:01
Rus gazetesi böyle duyurdu: Erdoğan, Batı'ya karşı zafer kazandı

Rus Kommersant gazetesinde yer alan bir makalede Batı'nın baskılarına rağmen S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatının başlaması ile ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı'nın etkisine karşı zafer kazandığı değerlendirmesinde bulunuldu.

S-400 füze savunma sistemlerinin parçalarının bir bölümü Ankara'ya iniş yaptı ve böylece Rusya ile olan anlaşma gerçekleştirilmeye başlandı. ABD ve NATO ülkeleri anlaşmanın gerçekleştirilmesine şiddetle karşıydı, ancak Batı'nın baskıları sevkiyatın yapılmasını engelleyemedi. Kommersant FM siyaset yorumcusu Dmitriy Drize'ye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu şekilde Batı'nın etkisine karşı taktiksel bir zafer kazandı.

"Batılı partnerler endişe duyuyor"

Anlaşmanın siyasi açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayan Drize “ABD ve bizzat (ABD Başkanı) Donald Trump yaptırım tehdidiyle sevkiyatı engellemeye çalıştı, ancak her şeye rağmen sistemler Türkiye topraklarına getirildi. Batılı partnerler endişe duyuyor, NATO rahatsızlığını bildiriyor. Kilit bir partner olarak Ankara, ABD'nin düşmanı değilse de rakibinden silah satın alıyor” ifadelerini kullandı.

Drize, S-400'lerin Ankara ya da benzeri başka bir noktasını saldırılardan koruma imkânı vereceğine dikkat çekti.

S-400 sevkiyatını Erdoğan'ın marifeti olarak tanımlayan yazara göre, Cumhurbaşkanı, Trump'ın hücumuna rağmen kararında diretti ve onu pes etmek zorunda bıraktı.

"Avrupa kendi kurallarını dayatıyor"

S-400, Erdoğan için özellikle de bir siyasi zafer” diyen yazar “Türkiye'nin ABD ve Avrupa ile son zamanlarda zor ilişkileri oldu. Washington sürekli baskı yapıp Suriye'de Kürtleri destekliyor, Ankara'nın 2016'daki darbenin planlayıcısı olarak gördüğü Fetullah Gülen'i vermeyi reddediyor. Avrupa, özellikle Almanya sürekli kendi kurallarını dayatıyor” yorumunda bulundu.

Öte yandan, Rusya ise çok kârlı koşullarda gerçekten de iyi sistemler teklif ediyor. S-400'lere rağmen Batı'nın yörüngesinde kalmaya devam etse de, onları kendisini de hesaba katmak zorunda bırakıyor. Erdoğan Türkiye'nin coğrafi konum bakımından bölgedeki kilit bir aktör, Avrupa ile Asya arasındaki bir köprü olduğunu çok iyi biliyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:01
  1. Ankara
  2. Rus Kommersant gazetesi
  3. S-400 füze savunma sistemleri
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. ABD
  6. NATO
  7. S-400
  8. Kommersant FM siyaset yorumcusu Dmitriy Drize
  9. Fetullah Gülen
  10. S-400 sevkiyatı

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