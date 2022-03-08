Rus futbolu çöktü! Gözler Milli yıldızımızda...

Rusya-Ukrayna krizi Rusya'da hayatın her alanında olduğu gibi futbolu da olumsuz etkiledi. Rusya'ya bir yaptırım da FIFA'dan geldi. FIFA'nın kararı Rus futbolunda deprem etkisi oluştururken gözler Yusuf Yazıcı'ya çevrildi.

FIFA, Ukrayna ve Rusya'daki futbolcular ile teknik direktörler için aldığı kararları açıkladı

FIFA'dan yapılan açıklamada, "Rusya Futbol Birliğine (FUR) bağlı kulüplerin, 10 Mart 2022 tarihi veya öncesinde yabancı oyuncu ve antrenörleri ile karşılıklı anlaşmaya varmamaları halinde, yabancı oyuncu ve antrenörlerin Rusya'dan çıkışını kolaylaştırmak amacıyla, yabancı oyuncular ve antrenörler, Rusya'da sezon sonuna kadar (30 Haziran 2022) söz konusu FUR'a bağlı kulüplerle olan iş sözleşmelerini tek taraflı olarak askıya alma hakkına sahip olacak." ifadeleri kullanıldı.

FIFA'nın kararına göre, bir sözleşmenin askıya alınması, oyuncuların ve antrenörlerin 30 Haziran 2022'ye kadar "sözleşme dışı" sayılacağı ve bu nedenle herhangi bir sonuçla karşılaşmadan başka bir kulüple sözleşme imzalama özgürlüğüne sahip olacağı anlamına geliyor.

GÖZLER YUSUF YAZICI'YA ÇEVRİLDİ

FIFA'nın bu kararı sonrası gözler Yusuf Yazıcı'ya çevrildi. Ocak transfer döneminde Lille'den CSKA Moskova'ya satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanan milli futbolcunun kararını ne yönde vereceği merak konusu oldu. Rusya'ya transferinin ardından çıkışa geçen Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'da 3 maçta, iki gol, iki asist yaptı.