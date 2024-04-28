Rus finosu Kadirov'un sağlık durumu kötüye gidiyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Moskova'nın en güvendiği isimlerin başında gelen Çeçen lider Ramzan Kadirov hakkında dikkat çekici bir iddia ve yol haritası geldi...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerin başında gelen Çeçen lider Ramzan Kadirov'un (47) sağlık durumuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı... Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild'in Rus medyasına dayandırdığı haberde, Kadirov'un geçen yıl yaşadığı sağlık sorununun çok ciddi olduğu öne sürüldü.

71 yaşındaki Putin'in en güvendiği isimlerden biri olan Kadirov'un sağlık durumu ile ilgili Rus muhalif medyası Novaya Gazeta'nın hazırladığı haberde Çeçen liderin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. 2023 yılının Eylül ayında akut akciğer yetmezliğinden hastaneye kaldırıldığı belirtilen Kadirov'un sağlık durumunun yakın çevresi tarafından endişe yarattığı da duyuruldu. Kadirov'un akciğerlerinin yanı sıra pankreas ve böbrek sorunları yaşadığı da belirtildi.

Rus gazetesi, "Kadirov'un sağlık sorunu Kremlin için büyük bir siyasi risk olarak yer alıyor ve Çeçenistan'da ani bir görev değişimi olması durumunda senaryolar hazır" yorumuna da yer verdi. Kadirov'un ölmesi durumunda bölgede iktidara geçmek için çatışmalar yaşanabileceği belirtilirken binlerce Çeçen askerin geçen yıl Wagner paralı askerleri gibi Moskova'ya başkaldırma ihtimalinin de gerçekleşebileceği duyuruldu.

İŞTE KADİROV'UN YERİNE GEÇEBİLECEK 4 KİŞİ

Kremlin yönetiminin güçlü ve sadık bir lider arayışında olduğu belirtilirken bazı isimler de gündeme geldi...

Rus medyası Kadirov'un en büyük oğlu Ahmet'in yönetimin başına geçebileceğini iddia etti. Novaya Gazeta, Ahmet'in Mart ayında Putin ile Kremlin'de görüştüğünü ve o dönemde Kadirov'un ailesinin sıradaki lideri olarak tanıtıldığını yazdı.

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Öte yandan bir diğer seçenek ise Kadirov'un üçüncü oğlu Adem... Adem'in kendisini "İslam'ın koruyucusu" olarak tanıttığı ve Eylül ayında Kuran-ı Kerim'i yakmakla suçlanan bir adamı dövdüğü görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı.

Kadirov'un yerine geçme ihtimali bulunan bir diğer kişi ise Kadirov'un sağ kolu olarak bilinen Muhammed Daudov... Çeçen parlamentosunun sözcüsü olarak görev yapan 44 yaşındaki Daudov, problem çözücü biri olarak biliniyor. Novaya Gazeta, Daudov'un Ukrayna savaşına askerleri gönderen isim olduğunu yazdı.

Öte yandan Kadirov'un yerine geçebileceği konuşulan bir diğer isim ise 54 yaşındaki Adam Delimkhanov oldu... Rus parlamentosunda Çeçenistan'dan sorumlu vekil olarak görev alan Delimkhanov'un Kremlin ile yakın bağı olması da ona avantaj sağlıyor. Interpol, 2009'dan beri cinayet şüphelisi olarak Delimkhanov'u arıyor.