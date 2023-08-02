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Gündem Rus donanması bomba haberi verdi: Baltık Denizi'nde! Batı'ya gözdağı! Ruslar resmen harekete geçti
Gündem

Rus donanması bomba haberi verdi: Baltık Denizi'nde! Batı'ya gözdağı! Ruslar resmen harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-08-02 15:53:00 -
Rus donanması bomba haberi verdi: Baltık Denizi'nde! Batı'ya gözdağı! Ruslar resmen harekete geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Tarihe şahitlik eden Baltık Denizi'nde "Okyanus Kalkanı-2023" adlı tatbikatın başladığını ilan etti!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bir yandan Rusya'nın batı kıyılarında eller tetikte Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde "Okyanus Kalkanı-2023" adlı tatbikatın başladığını bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile gerilen Rusya-Avrupa ilişkileri her alanda kendisini göstermekte.

Savaşın daha geniş alana yayılma ihtimali hep göz önünde.

NATO'ya üye olan Finlandiya ardından gözler İsveç'te.

Rusya bu kapsamda Baltık'ta daha fazla kendini gösterir oldu.
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RUSYA BALTIK DENİZİ'NDE

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus donanmasının Baltık Denizi'nde tatbikata başladığı belirtildi.

HANGİ UNSURLAR VAR?

"Okyanus Kalkanı-2023" adlı tatbikata 30'dan fazla savaş gemisi, 20 destek gemisi, 30 uçak ve yaklaşık 6 bin askerin katıldığı aktarılan açıklamada, "Tatbikat sırasında Deniz Kuvvetlerinin Rusya'nın ulusal çıkarlarını operasyonel açıdan önemli bir bölgede savunmaya hazır olup olmadığı ölçülecek." ifadesine yer verildi.

SÜRE VERİLMEDİ

Açıklamada, tatbikatın ne zaman sona ereceğine ilişkin bilgi verilmedi.

 

 

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