Ankara diplomasi trafiği! Bakan fidan Barrack ile görüştü

Bölgesel istikrarın korunması adına yürütülen mekik diplomasisinin bir parçası olan kabulde, özellikle Suriye'deki son gelişmeler ve sınır güvenliği konuları en önemli başlıklar olarak öne çıktı.

Görüşme, Şam yönetimi ile SDG arasındaki entegrasyon tartışmalarının yaşandığı hassas bir dönemde gerçekleşmesi açısından büyük önem taşıyor.

Bakan Fidan, temasları kapsamında ABD'li temsilciye Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve bölgedeki kalıcı barışın ancak meşru aktörlerle sağlanabileceği mesajını iletti. Ankara'nın son günlerde İran, Fransa ve Hamas heyetiyle yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından gelen bu kabul, Türkiye'nin krizleri yumuşatma ve tarafları masaya çekme konusundaki aktif rolünü bir kez daha tescilledi.