Balıkesir’de yolcu treni raydan çıktı: 1 yaralı
Balıkesir’in Gönen ilçesinde etkili yağışın ardından meydana gelen toprak kayması sonucu yolcu treni raydan çıktı. Kazada bir kişi yaralandı, tren seferleri geçici olarak durduruldu.
Balıkesir’in Gönen ilçesi yakınlarında, sabah saatlerinde Bandırma–Balıkesir seferini yapan yolcu treni, toprak kayması nedeniyle raydan çıktı.
Bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından zemin yumuşadı, ray hattının bir bölümünde kayma meydana geldi.
TRENDEN BİR KİŞİ YARALI OLARAK ÇIKARILDI
Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vagonlardan biri raydan çıkarak yana devrildi. İlk belirlemelere göre bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcu, Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SEFERLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
TCDD ekipleri, bölgedeki ray hattında hasar tespit çalışması başlattı. Balıkesir–Bandırma hattındaki tren seferleri geçici olarak durdurulurken, ulaşımın otobüslerle sağlandığı bildirildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazanın nedenine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, toprak kaymasının yağış sonrası meydana geldiğini, hattın güvenli hale getirilmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağını belirtti.