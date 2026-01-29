  • İSTANBUL
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Ne ceviz ne de fındık! Magnezyum içeriği en yüksek şifa... Her gün bir avuç yetiyor
Magnezyum eksikliği için ne ceviz ne de fındık bu besin kaynağı için yeterli gelmiyor. Zaman her gün bir avuç kabak çekirdeği yiyerek bu açığı kapatın...

Modern çağın en büyük gizli salgınlarından biri magnezyum eksikliği. Çünkü bu eksiklik insan vücudunda yorgunluk, kas krampları, uyku bozuklukları ve bitmek bilmeyen stres yapıyor. Çoğu zaman kimse anlamasa da aslında bu sorunların sebebinin arkasında magnezyum eksikliği olabilir. Peki, magnezyum içeriği en yüksek kuru yemiş hangisi?

Magnezyum vücudu ayağa kaldıran, anahtar minerallerin başında geliyor.

Sinir, stres, uykusuzluk, enerji, kemik, kalp ve tansiyon gibi sorunların arkasında yatan sebep çoğu zaman bu kritik mineralin eksikliği olabilir.

Peki, magnezyum deposu denince akla gelen o şampiyonu tanıyor musunuz? Cevap ne ceviz ne de fındık... Tahtın gerçek sahibi: Kabak Çekirdeği!

Bitkisel kaynaklar arasında magnezyum yoğunluğu bakımından zirvede yer alan kabak çekirdeği, sadece bir avucunda (yaklaşık 30 gram) günlük magnezyum ihtiyacınızın yüzde 40'ını tek başına karşılıyor.

Doğal Bir Sakinleştirici: Magnezyum, sinir sistemini yatıştırır. Akşamları tükettiğiniz bir avuç kabak çekirdeği, "mutluluk hormonu" serotonin ve "uyku hormonu" melatonin üretimini destekleyerek deliksiz bir uyku çekmenizi sağlar.

Kas ve Eklem Dostu: Özellikle spor sonrası oluşan krampları engeller, kasların hızla toparlanmasına yardımcı olur.

Kalp Sağlığının Koruyucusu: Magnezyum kan basıncını (tansiyonu) dengeler. Düzenli tüketim, kötü kolesterolün düşürülmesine ve damar sağlığının korunmasına katkı sağlar.

Hücrelerin Enerji Santrali: Sürekli yorgun hissediyorsanız, hücrelerinizdeki enerji üretimi (ATP) için magnezyum şarttır. Kabak çekirdeği size doğal bir enerji patlaması yaşatır.

Magnezyumdan maksimum düzeyde faydalanmak için kabak çekirdeğini çiğ ve tuzsuz olarak tüketmeye özen gösterin. Kavrulma işlemi, içindeki sağlıklı yağların ve bazı minerallerin yapısını bozabilir.

Kabak çekirdeği aynı zamanda yüksek oranda çinko içerir; bu da bağışıklık sisteminizi kış aylarında bir kalkan gibi korur.

