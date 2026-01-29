  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Trump "yardımları keseriz" dedi! Irak'tan rest geldi
Dünya

Trump "yardımları keseriz" dedi! Irak'tan rest geldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump "yardımları keseriz" dedi! Irak’tan rest geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Maliki seçilirse Irak’a yardım etmeyeceğiz” sözleri Bağdat’ta sert tepkiyle karşılandı. Şii Koordinasyon Çerçevesi liderleri, açıklamayı “egemenliğe müdahale” olarak nitelendirip Nuri el-Maliki’ye desteklerini yineledi.

Irak’ta Şii siyasi partilerini bir araya getiren Koordinasyon Çerçevesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Trump, eski Başbakan Nuri Kamil el-Maliki’nin yeniden göreve gelmesi halinde Irak’a yardımların kesileceğini duyurmuştu.

Koordinasyon Çerçevesi liderleri, bu açıklamayı “Irak’ın egemenliğinin ihlali ve iç işlerine açık müdahale” olarak değerlendirdi.

“MALİKİ’Yİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Yayımlanan ortak bildiride, Trump’ın sözlerinin Irak halkının iradesine saygısızlık olduğu vurgulandı.
Liderler, Nuri el-Maliki’nin parlamentonun seçeceği cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilmesi halinde hükümeti kurabilecek yeterliliğe sahip olduğunu belirterek Maliki’ye desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.

Koordinasyon Çerçevesi ayrıca, cumhurbaşkanı seçimi için Kürt partilerinin uzlaşmaya varması ve yeni hükümetin hızlı biçimde kurulması çağrısında bulundu.

TRUMP’TAN “MALİKİ SEÇİLİRSE YARDIM YOK” TEHDİDİ

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada Iraklı siyasilere uyarıda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Irak’ın Nuri Kamil el-Maliki’yi yeniden seçerek çok kötü bir karar vereceğini duyuyorum. El-Maliki döneminde ülke yoksulluğa ve kaosa sürüklendi. Eğer yeniden seçilirse ABD artık Irak’a yardım etmeyecek.”

Trump, el-Maliki’nin “çılgın politikaları” nedeniyle Irak’ın ABD desteği olmadan başarı, refah veya özgürlük şansının sıfır olduğunu da öne sürmüştü.

SİYASİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Irak’ta 11 Kasım 2025’te yapılan genel seçimlerin ardından meclisin en büyük grubu hâline gelen Koordinasyon Çerçevesi, el-Maliki’yi başbakan adayı olarak göstermişti.
Ancak ABD’nin son çıkışı, hem Bağdat–Washington hattında hem de Irak iç siyasetinde yeni bir kriz başlığı haline geldi.

Analistlere göre Trump’ın sert söylemi, Irak’ın dış politika yönelimini İran’a daha fazla yaklaştırma riskini de beraberinde getiriyor.

