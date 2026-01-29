  • İSTANBUL
İSLAM 29 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

29 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (29.1.2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٨٩) مَنْ جَٓاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَاۚ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ اٰمِنُونَ
(٩٠) وَمَنْ جَٓاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِؕ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(89) Kim (ilâhî huzura) iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir; o gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler.

(90) Ama kimler de kötülükle gelirse işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz?

Neml Suresi, 27/89-90)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Dünya hayatında yapılanların âhirette karşılıksız kalmayacağı, ceza veya mükâfata lâyık olarak tanımlanan şeyin, dünya hayatında ortaya konan iyi ya da kötü tutum ve davranışların tabii sonucundan başka bir şey olmadığı ifade edilmektedir.

Nitekim 89. âyet, kişilerin birey veya toplum olarak yaptıkları iyi eylemlerin bir sonucu olmak üzere kendilerine âhirette daha iyisinin verileceğini ve orada huzur ve güven içerisinde bulunacaklarını bildirirken, 90. âyet dünyada sadece kötü işler yapanların veya kötülükleri iyiliklerinden fazla olanların (İbn Kesîr, VI, 227) âhirette yüzüstü cehenneme sürükleneceklerini haber vermektedir (“hasene” ve “seyyie” kelimelerinin anlamı ve bu bağlamdaki izahı hakkında bilgi için bk. En‘âm 6/160).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 210-211
 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

“En büyük günahlar: Allah’a şirk koşmak, haksız yere adam öldürmek, ana-babaya karşı gereken görevi yapmamak ve yalan söz söylemek / yalan yere şahitlik etmek.”

Kaynak: Buhari, Edeb, 6; Müslim, İman, 87

GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI: 

1
