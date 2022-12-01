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Dünya Rus diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi!
Dünya

Rus diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi!

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliğinde bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 20:10:00 -
Rus diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi!

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliğinde bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

LRT'de yer alan habere göre, Rusya Büyükelçiliği çalışanlarından biri Dışişlerine Bakanlığına çağrılarak nota verildi.

Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesinde gerekçe ise "diplomatik statüyle bağdaşmayan faaliyetler" olarak gösterildi.

5 gün içinde ülkeyi terk etmesi istenildi

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kişinin 5 gün içinde ülkeyi terk etmesi talimatı verildiği bildirildi.

Rusya ile Ukrayna arasında şubatta başlayan savaştan bu yana 4'üncü kez böyle bir karar alındığı belirtildi.

 

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