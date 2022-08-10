Rus devleri isyan etti! Putin Türkiye için yeni kararı alacak

Rusya’da birçok Batılı markanın ülkeyi terk etmesinin ardından kiracı bulmakta zorlanan AVM’ler, başka ülkelerden yabancı müşterileri çekebilmek için harekete geçti.



Rusya’daki alışveriş merkezlerinin sahipleri Dışişleri Bakanlığı’na başvurarak, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki “dost ülkeler”den Rusya’ya gelmek isteyen iş insanları için vize prosedürlerinin basitleştirilmesini ve vize ücretlerinin düşürülmesini talep etti.



Kommersant gazetesinin haberine göre, Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a gönderilen mektupta, Batılı markaların ülkeden ayrılmasının ardından Rusya genelinde 3 milyon metrekare AVM alanının boş kaldığı, bu nedenle alışveriş merkezlerinin gelirlerinin yüzde 15-22 düştüğü belirtildi.



AVM sahipleri, boşalan yerleri “dost ülkeler”den şirketlerle doldurmayı umduklarına dikkat çekti.



Türkiye vatandaşları için bugün tek seferli Rusya vizesi fiyatı 80 dolar, çok girişli vize 240 dolar.

Rusya’da birçok Batılı markanın ülkeyi terk etmesinin ardından kiracı bulmakta zorlanan AVM’ler, başka ülkelerden yabancı müşterileri çekebilmek için harekete geçti.



Rusya’daki alışveriş merkezlerinin sahipleri Dışişleri Bakanlığı’na başvurarak, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki “dost ülkeler”den Rusya’ya gelmek isteyen iş insanları için vize prosedürlerinin basitleştirilmesini ve vize ücretlerinin düşürülmesini talep etti.



Kommersant gazetesinin haberine göre, Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a gönderilen mektupta, Batılı markaların ülkeden ayrılmasının ardından Rusya genelinde 3 milyon metrekare AVM alanının boş kaldığı, bu nedenle alışveriş merkezlerinin gelirlerinin yüzde 15-22 düştüğü belirtildi.



AVM sahipleri, boşalan yerleri “dost ülkeler”den şirketlerle doldurmayı umduklarına dikkat çekti.



Türkiye vatandaşları için bugün tek seferli Rusya vizesi fiyatı 80 dolar, çok girişli vize 240 dolar.

Turkrus