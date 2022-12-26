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Ekonomi Rus devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen getirdiler
Ekonomi

Rus devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen getirdiler

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uçuşlarını durduran Rus havayolu şirketi Aeroflot, Türkiye seferlerine yeniden başlama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 13:05:00 -
Rus devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen getirdiler

Rusya-Ukrayna savaşının ardından yurt dışı uçuşlarını tamamen askıya alan Rus havayolu şirketi Alanya'ya ilk uçuşunu yaptı.

Rusya Federasyonu’na ait Aeroflot grubunun ekonomi uçuşlarını gerçekleştiren Havayolu Şirketi, Rusya-Ukrayna savaşının ardından uluslararası yaptırımlar ve Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'nın ilgili tavsiyeleri nedeniyle yurt dışı uçuşlarını tamamen askıya almıştı.

1 Aralık 2022 tarihinden itibaren yurt dışı uçuşlarına başlayan Rus Havayolu, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na uzun bir aradan sonra uçuş gerçekleştirdi. Saat 13.00’te Rusya’nın başkenti Moskova’dan havalanan uçak, 15.05’te Gazipaşa Havalimanı'na iniş yaptı. 166 yolcusu ve 6 mürettebatı bulunan uçak, Gazipaşa’da su takıyla karşılandı.

Bölgede turizm sektörünü memnun eden uçuşlar, haftada 5 gün karşılıklı olarak yapılacak. Moskova-Gazipaşa, Gazipaşa-Moskova uçuşları, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak.

Turizm Ajansı

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Yorumlar

Şahin Nusret

Bunlar 6 lı masa altında donkişot tiyqtrosu yapıyorlar bunları tek amaci reis gitsin ülke nehale gelirse gelsin umurlarında değil yurdumun güzel insanlarıba diyeceğim tek sey aklinızı başınıza alın ülkeyı bu cahiller hainler 100 yıl geriye göttürmek istiyorlar bunlara fırsat vermeyi sonra diz döveck diziniz kalmaz demedi demeyiniz
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