Rus devinden beklenmedik Türkiye kararı! Atılan adım Moskova'da tartışmalara neden oldu

Rusya merkezli uluslararası internet devi Yandex’in, Türkiye’de daha önce ofisini kapatmasına rağmen Ukrayna operasyonu sonrası yeniden açma kararı almasının "perde arkası" Rus medyasında tartışılıyor.



Prime ajansına konuşan Mobile Research Group baş analisti Eldar Murtazin, Yandex’in bu kararı almaya "mecbur kaldığını", son dönemde çok sayıda çalışanının farklı nedenlerle ülkeyi terk edip Türkiye’ye gitmesi nedeniyle ülkede yeni ofis açma kararı aldığını belirtti. Buna göre Yandex, kalifiye elemanlarının bir bölümünü kaybetmemek için ofis açıyor.



Yandex’ten geçen ay yapılan açıklamada, şirketin mart ayında İstanbul’da ofis açmayı planladığı, Türkiye pazarında servis geliştirme için bulunan ekipler için bu kararın alındığı duyurulmuştu.



Şirketten yapılan son açıklamada ise ofisin açılış tarihinin henüz netleşmediği kaydedildi.