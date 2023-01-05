Rus devi Türkiye gelişmesine şaştı kaldı: Rekor bir satış yaptık! Tam 66 gece...

Hotline Travel’ın ANEX Tour İletişim, Dış İlişkiler ve Bilgi Politikası Departmanı Direktörü Konstantin Gulevich Hotline Travel'e röportaj verdi. Gulevich, şirket olarak 2022 yılını başarılı geçirdiklerini belirterek, “Uçuşlardaki tüm boş koltuklar tamamen kapandı ve satış dinamikleri, pandemi dönemine göre gözle görülür şekilde daha iyiydi” dedi.

2022'de Rus turistlerin Antalya'da kalma süresi 8-9 güne çıktı

Türkiye’nin yaz sezonunda tartışmasız lider konumuna geldiğini ve ülkeye sattıkları turlarda rekor kırdıklarını vurgulayan Gulevich, “Bu uzun yıllardır böyleydi, ancak şimdi bir trend fark ettik. Turistler ülkenin tatil beldelerinde daha fazla zaman geçirmeye hazır. Bu yıl Türkiye'ye yapılan bir turun ortalama süresi 8-9 geceydi. Genel olarak, tüm popüler yaz destinasyonlarına yapılan bir turun ortalama süresi yedi günlükken, bu süre Türkiye’de 8-9 geceyi buldu” ifadelerinde bulundu.

Tur sattığımız Petersburglu aile yaz tatilinde Antalya'da bir otelde 66 gece kaldı

Türkiye ile ilgili olarak açıklamalarına devam eden Gulevich, “Rekor kıran bir Türkiye turu sattık. St.Petersburglu bir aile, yaz tatilinin neredeyse tamamını güneşli Antalya'da geçirmeye karar vererek bir otelde 66 gece kaldı. Bu durum bize Türkiye yönünün turistlerin çoğuna tamamen uygun olduğunu gösteriyor” diyerek bu olumlu gidişata tepki olarak Bodrum, Dalaman ve İzmir’e yeni charter programı düzenlediklerini de ekledi.

Gelecek turizm sezonu ile ilgili olarak da görüşlerini dile getiren Gulevich, “Popüler destinasyonlara olan talebin artacağını öngörüyor, yeni destinasyonların açılmasına ve iç hatlarda tur yelpazesinin genişletilmesine imkân tanıyoruz. Önümüzdeki yıl, turizmin dijitalleşme yönünde gelişmesini ve hizmet alım satım sürecini basitleştirmenin yanı sıra piyasa katılımcıları arasında yeni etkileşim biçimleri yaratmayı amaçlayan yeni teknik çözümlerin getirilmesini de bekliyoruz” dedi.(Tourismtoday)